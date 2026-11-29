जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से लेकर त्रुटियों में सुधार तक के लिए शनिवार को जिले के सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित अभियान दिवस पर बीएलओ ने मतदाताओं को निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी देने के साथ आवेदन भी जमा कराए।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों के साथ बूथों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति देखी। उन्होंने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराने की अपील की।अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर चल रहे पुनरीक्षण में 17 नवंबर को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी।

शनिवार को मतदाताओं ने सूची में अपना नाम और विवरण भी जांचा। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, अपात्र या मृतक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 और नाम-पते में संशोधन के लिए फार्म-8 के आवेदन लिए गए। डीएम ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।



जहूराबाद में दो हजार नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य

विशेष अभियान दिवस पर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर रहा। शनिवार को करीब दो हजार फार्म-6 जमा कराने का लक्ष्य था। खबर लिखे जाने तक 1141 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। 27 नवंबर तक क्षेत्र में फार्म-6 के 9451, फार्म-7 के 757 और फार्म-8 के 714 आवेदन मिल चुके थे।