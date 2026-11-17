जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। लोक आस्था के महापर्व छठ के समापन के बाद लोग कामकाज और रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों की ओर लौटने लगे हैं। इससे स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है।

मंगलवार सुबह से ही यात्री ट्रेनों के इंतजार में स्टेशन पर जुटे रहे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसमें सवार होने के लिए आपाधापी मच गई। ट्रेनों के भीतर भी भारी भीड़ रही और कई सामान्य श्रेणी के कोच पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरे नजर आए।