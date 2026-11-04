गाजीपुर में तीन बच्चों को जहर देकर मारने वाली मां पर आरोप सिद्ध, सुनाई जाएगी सजा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ससुराल में पति से विवाद के बाद सुहवल थाना थेत्र के ढढनी भानमल राय गांव में मायके में रह रही सुनीता ने अपने तीन बच्चों हिमांशु, प्रियांशु व सुप्रिया को जहर देकर मार डाला था।

यह घटना 15 अगस्त 2022 की है। देवर गुल्लू यादव ने ही आरोपित सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनीता के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया। गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।