जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले के सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रिम्बर्समेंट) के लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चिकित्सा दावों की पूरी प्रक्रिया आनलाइन कर दी गई है।

इसके लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल को मानव संपदा (ईएचआरएमएस) पोर्टल से जोड़ दिया गया है। अब चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कर्मचारी और पेंशनर जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 30 रुपये यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है।