गाजीपुर में अर्णब चक्रवात की बारिश के बाद धंसी रेलवे ट्रैक की मेन लाइन, डेढ़ घंटे का ब्लॉक

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: अर्णब चक्रवात के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई लगातार भारी बारिश और मूसलाधार पानी के जमाव ने जनजीवन के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। ताजा मामला गाजीपुर जिले के जमानियां क्षेत्र का है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक का एक अहम हिस्सा धंस गया। इस घटना से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में तकनीकी टीमों को मौके पर रवाना किया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ा रेल हादसा भी हो सकता था।

एनएच 24 स्थित बाईपास रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 24 स्थित बाईपास रेलवे क्रॉसिंग संख्या 88/A के पास अप लाइन की मेन रेल पटरी अचानक धंस गई। चक्रवात के दौरान हुई भारी बारिश के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी और गिट्टी खिसक गई थी, जिससे यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। जैसे ही रेल पथ विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली, विभाग में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेनों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए तुरंत आपातकालीन कदम उठाए गए।

डीटीई मशीन (डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस) से हुआ दुरुस्तीकरण कार्य धंसे हुए ट्रैक को शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त करने के लिए रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए विभाग ने डेढ़ घंटे (1.5 घंटे) का विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया।

इस दौरान आधुनिक डीटीई मशीन यानी 'डायनेमिक टैंपिंग एक्सप्रेस' (Dynamic Tamping Express) को मौके पर लगाया गया। मशीन और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पटरी के नीचे की कमियों को दूर किया, गिट्टी की पैकिंग की और ट्रैक के स्तर को ठीक किया। डेढ़ घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर ट्रेनों का आवागमन दोबारा शुरू किया गया।

रूट डायवर्जन से गांधी चौक पर लगा भारी जाम रेलवे ट्रैक की मरम्मत कार्य और सुरक्षा कारणों के चलते एनएच 24 स्थित बाईपास रेलवे क्रॉसिंग को कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद रखना पड़ा। फाटक बंद रहने के कारण सड़क मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।

प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों के रूट को डायवर्ट कर दिया। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में स्टेशन बाजार रेल फाटक से निकाला गया। अचानक वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण शहर के व्यस्त इलाकों में शुमार गांधी चौक पर भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। जाम में फंसे आम राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, स्थानीय पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए यातायात को सामान्य कराने का प्रयास किया।