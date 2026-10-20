'यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लोजपा'; गाजीपुर में बोले बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी से वैशाली के महुआ सीट से विधायक संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है।

शहर के रौजा स्थित न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी में सुनील सिंह के आवास पर पहुंचे मंत्री का स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनपदवार संगठन और कार्यकर्ता जुटे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए समर्थित सरकार बनने जा रही है।

बिहार में पेयजल से संबंधित योजनाओं के बारे में कहा कि वहां हर घर नल योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। जहां कहीं कोई दिक्कत आती है उसका निपटारा 48 घंटे में की जाती है। उसके लिए वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर और अधिकारियों तक पहुंच कर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और 48 घंटे में उनकी समस्या का निपटारा हो जाता है। अब प्रयास है कि इस समस्या का समाधान 24 घंटे में किया जाए।