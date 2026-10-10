करमपुर की खेल नर्सरी का कमाल, आठ खिलाड़ियों को मिली यूपी पुलिस में नौकरी; सीएम योगी ने भी सराहा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करमपुर स्थित मेघबरन सिंह स्टेडियम और मेघबरन सिंह पीजी कॉलेज की खेल प्रतिभाओं ने एक बार फिर जनपद का मान बढ़ाया है। लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत चयनित खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। करमपुर से जुड़े आठ खिलाड़ियों को भी पुलिस सेवा में नियुक्ति मिली।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ओंलिपिक पदक विजेता ललित कुमार उपाध्याय और ओलिंपियन व अर्जुन अवार्डी राजकुमार पाल का जिक्र करते हुए कहा कि गाजीपुर की ग्रामीण धरती से निकली खेल प्रतिभाओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद देश का नाम रोशन किया है।

मेघबरन सिंह स्टेडियम के निदेशक एवं पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश की खेल नीतियों से खिलाड़ियों को खेल के साथ रोजगार और सम्मान का अवसर भी मिल रहा है। स्टेडियम के संचालक एवं महासचिव अनिकेत सिंह ने कहा कि करमपुर की खेल परंपरा अनुशासन, मेहनत और राष्ट्रसेवा की भावना को आगे बढ़ा रही है।

तीन उपनिरीक्षक, पांच आरक्षी बने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों में करमपुर के आठ खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें उत्तम सिंह, शारदानंद तिवारी और आमिर अली को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति मिली। चंदन राजभर, मोईन अली, अजय यादव, धर्मेंद्र यादव और राहुल यादव आरक्षी पद के लिए चयनित हुए हैं।