गाजीपुर में बिजली चोरी छिपाने पर जेई और एसडीओ निलंबित, जमानियां में बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता,जमानियां (गाजीपुर)। विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों पर गाज गिरी है। बिजली चोरी पकड़ने के बावजूद उपभोक्ताओं पर मुकदमा दर्ज न कराने के मामले में मुख्य अभियंता वाराणसी, प्रवेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जेई और एसडीओ को निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई ढढ़नी और नवली विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता प्रिंस कुमार और रेवतीपुर के एसडीओ अमित शर्मा के खिलाफ की गई है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिससे खंड चतुर्थ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान कई स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन इसके बावजूद विद्युत निरोधक थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए मामला मुख्य अभियंता तक पहुंचा, जिससे विभाग की छवि और राजस्व दोनों को नुकसान हुआ। प्रथम दृष्टया कर्तव्य में शिथिलता पाए जाने पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।