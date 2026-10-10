कौन हैं IPS संतोष सिंह, जो संभालेंगे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की कमान? यूपी के गाजीपुर से है कनेक्शन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में डीआईजी तैनात किया गया है। संतोष सिंह जनपद के देवकली के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुशवाहा के पुत्र हैं। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय, गाजीपुर से हाईस्कूल तक की पढ़ाई की है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में हर्ष है।



संतोष सिंह को पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। वह छत्तीसगढ़ के नौ जिलों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ़, महासमुंद, नारायणपुर और कोंडागांव में एसपी/एसएसपी के पद पर रह चुके हैं। सुकमा में एएसपी और दुर्ग में सीएसपी के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।