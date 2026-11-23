जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भाजपा ने ओबीसी मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम घोषित की। इसमें गाजीपुर की राज्यसभा सदस्य डा. संगीता बलवंत बिंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से संगम लाल गुप्ता के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है।

संगीता बलवंत बिंद का राजनीतिक सफर किसी बड़े परिवार की विरासत से नहीं, बल्कि छात्र राजनीति और जमीनी संघर्ष से शुरू हुआ। पीजी कालेज से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। वह पीजी कालेज की पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष रही हैं।

यहीं से संगठन, भाषण और नेतृत्व की उनकी पहचान बनी। बिंद समाज से आने वाली एक उच्च शिक्षित महिला नेता के रूप में उन्होंने धीरे-धीरे जिले में अपनी जगह बनाई। साल 2017 में भाजपा ने उन्हें गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से टिकट दिया। उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं।