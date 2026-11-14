जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ को लेकर शनिवार की सुबह से ही बाजार में फल सहित पूजन अर्चन के समान के लिए नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भीड़ उमड़ी रही।वहीं बक्सर बिहार के चौसा,बक्सर सहित अन्य गांवो से व्रती महिलाओं और उनके परिजनों की भीड़ ट्रेनों से उतरकर बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचती रही।

आलम यह रहा है बाजार से प्रसाद लेकर महिलाएं सीधे रेल स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच जाती थी।पीडीडीयू - पटना और पटना - पीडीडीयू तथा बक्सर - पीडीडीयू सहित दिलदारनगर डीटी पैसेंजर से आने वाली महिलाओं की भारी भीड़ रही।यही क्रम पूरे दिन जारी रहा।