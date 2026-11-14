गाजीपुर में सीटी स्कैन की ढाई लाख से अधिक की सरकारी फिल्म बाजार में बेची

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल के सीटी स्कैन कक्ष से ढाई लाख रुपये से अधिक कीमत की सरकारी फिल्म निकालकर बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीटी स्कैन कक्ष में तैनात तीन कर्मचारियों ने कई महीनों तक इस खेल को अंजाम दिया।

मामले की जानकारी होने पर एचएलएल संस्था के नोडल ने जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में तहरीर एक हफ्ते पहले ही तहरीर दी थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने तहरीर को दबाए रखा और मामले को गोपनीय बनाए रखा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

अस्पताल प्रबंधन भी मामले को निपटाने में लगा है। उनका मानना है कि यदि इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है तो उन्हें भी पक्षकार बनना पड़ सकता है। उधर, आरोपित कर्मचारियों की भूमिका को लेकर अस्पताल में चर्चा बनी हुई है। मामले में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. आनंद मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी।