यूपी SIR में छूटे वोटरों को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका, गाजीपुर में 3378 बूथों पर तैनात रहेंगे बीएलओ

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मतदाता सूची में नाम नहीं है तो मतदान के अधिकार से वंचित रहने की चिंता छोड़िए। नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए लोगों के साथ ही पहली बार मतदाता बनने जा रहे युवाओं को भी इस अभियान में मौका मिलेगा।

इसके लिए जिले के सभी 3378 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी और सहायता मिल सकेगी।

जिले में वर्तमान में 26,35,259 मतदाता हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिकों को फार्म-6 भरना होगा। इसके अलावा संशोधन, विलोपन व हस्तांतरण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ निर्धारित घोषणा और आवश्यक दस्तावेज देने होंगे।