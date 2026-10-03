जनप्रतिनिधियों से नहीं मिली मदद तो गाजीपुर में ग्रामीणों ने खुद संभाला मोर्चा, बना डाली 6 KM लंबी सड़क

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता से परेशान टोडरपुर के ग्रामीणों ने आखिरकार खुद ही सड़क सुधारने की पहल की। आपसी सहयोग और श्रमदान से ट्रैक्टर-ट्रॉली व बैकहो लोडर की मदद से कीचड़ और जलभराव वाले मार्ग को आवागमन लायक बनाया। मनिया निवासी दरोगा राय के विशेष सहयोग से ग्रामीणों ने ईंट भट्ठे से राबिस और ईंट के टुकड़े खरीदकर रास्ते पर डलवाए।

वीरपुर-पलिया संपर्क मार्ग से मयंकधर राय के निजी नलकूप, टोडरपुर होते हुए मिर्जाबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-31 तक करीब छह किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसके दोनों ओर दो से तीन किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराया गया है, जबकि कुछ हिस्से अब भी कच्चे हैं।