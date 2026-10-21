गाजीपुर में दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर टूटी पटरी से गुजरी तेजस राजधानी, बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर बुधवार की भोर जमानियां-धीना स्टेशन के बीच टूटी पटरी से 20501 अगरतल्ला-आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस गुजर गई। चालक को झटका महसूस होने पर उसने जमानियां स्टेशन को सूचना दी। इसके बाद रेल विभाग में खलबली मच गई। एहतियातन पीछे आ रहीं ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया। रेल पथ विभाग के कर्मचारियों ने मरम्मत कर सुबह छह बजे परिचालन बहाल कराया।

बुधवार की भोर करीब चार बजे किलोमीटर संख्या 719 के पास रेल पटरी टूटी हुई मिली। इसी दौरान तेजस राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर गई। चालक ने झटका महसूस होने पर तत्काल इसकी सूचना जमानियां स्टेशन को दी। इसके बाद दानापुर नियंत्रण कक्ष को अवगत कराया गया।