गाजीपुर में जिला अस्पताल नए भवन के तीसरे तल से भूतल पर गिरा युवक, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राजकीय मेडिकल कालेज जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग में बुधवार सुबह हादसे में 25 वर्षीय मनोहर घायल हो गया। मरदह थाना स्थित महारे सरैया बबलपुरा निवासी मनोहर सुबह करीब 8:45 बजे शौचालय गया था। इसी दौरान वह तीसरे तल से नीचे शौचालय के भूतल पर जा गिरा।

हादसे में उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई तथा वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मनोहर को बुखार की वजह से तीन दिन पहले ही नई बिल्डिंग के तीसरे तल के वार्ड में भर्ती किया गया था। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए पुरानी बिल्डिंग की इमरजेंसी में भेज दिया गया।