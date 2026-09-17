गाजीपुर में डांट से बचने के लिए छात्रा ने खुद को मारा चाकू, रची हमले की कहानी

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कक्षा 12 की छात्रा के चाकू से घायल होने की सूचना ने बुधवार सुबह पुलिस को सकते में डाल दिया। साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा ने एनएच-24 किनारे दो बाइक सवार युवकों पर हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने जब मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ और जांच शुरू की तो छात्रा की बताई कहानी ही बदल गई।

पुलिस के अनुसार, स्वजन की डांट के डर से छात्रा ने खुद को चाकू मार लिया था और बचने के लिए हमले की झूठी कहानी गढ़ दी। 17 वर्षीय छात्रा बुधवार सुबह साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी। कुछ देर बाद वह एनएच-24 किनारे घायल अवस्था में मिली। उसके पेट में नाभि के बाईं ओर चाकू का हल्का घाव था।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को राजकीय मेडिकल कालेज के अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। शुरुआत में छात्रा ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार दो युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उनमें से एक युवक ने चाकू से उस पर हमला किया और दोनों फरार हो गए।

छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा से दोबारा पूछताछ की तो उसने बताया कि वह एक युवक से मोबाइल फोन पर बातचीत करती है। इसको लेकर घर में स्वजन उसे डांटते थे। बुधवार को भी डांट पड़ने के डर से उसने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से खुद के पेट में वार कर लिया।