गाजीपुर का अमित कभी नहीं गया पीलीभीत, पर राशन कार्ड में 9 अजनबियों के साथ मिला नाम, सामने आया फर्जीवाड़ा

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खाद्य एवं रसद विभाग की राशनकार्ड व्यवस्था में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने पूरी प्रक्रिया की पोल खोल दी है। गाजीपुर के आराजी कस्बा स्वाद (बहरियाबाद) निवासी अमित सहाय का नाम पीलीभीत के बिसालपुर ब्लॉक के दुर्गा प्रसाद निवासिनी पुष्पा राठौर के एपीएल राशनकार्ड संख्या 115140273517 में मुखिया समेत नौ नाम दर्ज हैं।

पुष्पा राठौर, उनके पति अनिल कुमार, पुत्र विकास कुमार, पुत्री रामजानकी के साथ अमित सहाय, संत प्रकाश जैन, महेंद्र दत्त शर्मा, शालिनी सक्सेना और रजनी गंगवार के नाम शामिल हैं। सभी का सरनेम अलग-अलग होने के बावजूद पूर्ति निरीक्षक ने आंख बंद कर राशन कार्ड को सत्यापन कर दिया। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब अमित अपना राशन कार्ड बनाने के लिए पहुंचे और उनका नाम पहले से कार्ड में दर्शाने लगा। अमित का कहना है कि वह आज तक पीलीभीत गए ही नहीं और राशनकार्ड में दर्ज अन्य लोगों को भी नहीं जानते हैं।

अमित सहाय ने करीब डेढ़ साल पहले राशनकार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। पता चला कि उनका नाम पहले से किसी दूसरे राशनकार्ड में दर्ज है। जब तक वहां से नाम डिलीट नहीं होगा, तब तक नया राशनकार्ड नहीं बन सकता।

मामले की जांच जारी अमित ने इस संबंध में पूर्ति विभाग के जखनियां कार्यालय से जानकारी की तो बताया गया कि केवाईसी का काम चल रहा है। केवाईसी नहीं होने पर कुछ दिनों में नाम स्वत: हट जाएगा। इस पर वह विश्वास कर बैठे।

पिछले माह अमित सहाय ने दोबारा कार्ड बनवाने का प्रयास किया तो फिर वहीं स्थिति सामने आई। बहरियाबाद के कोटेदार ने ‘मेरा राशन’ एप पर विवरण देखा और अंगूठा लगाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय फिंगर नहीं लगा। सोमवार को अमित के कोटेदार की मशीन में अंगूठा लगते ही संबंधित राशनकार्ड से 45 किलोग्राम राशन डिस्चार्ज हो गया।

यह भी पता चला है कि दो बार पुष्पा राठौर और दो बार अनिल कुमार ने राशन का उठान किया है। कार्ड में केवल पुष्पा राठौर की केवाईसी वेरीफाइड है, जबकि शेष आठ के नाम के सामने ‘नॉट रिपोर्टेड बाई स्टेट’ दर्ज है।