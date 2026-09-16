Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजीपुर में रेलवे लाइन पर वेल्डिंग के दौरान सिलिंडर फटा, दो मजदूरों के अलग हो गए पैर

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 16 Sep 2026 06:45 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2026 06:48 PM (IST)

गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग के दौरान गैस सिलिंडर फटने से दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल मजदूर

घायल मजदूर

HighLights

  1. रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग करते समय गैस सिलिंडर में धमाका हुआ।

  2. दो मजदूर गंभीर रूप से घायल, एक के दोनों पैर कट गए।

  3. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। महाराज के लक्ष्मणपुर के पूरा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग के दौरान गैस सिलिंडर फटने से दो मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर के दोनों पैर घुटने के नीचे से कट गए, जबकि दूसरे का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया।

रेलवे लाइन पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। कासिमाबाद क्षेत्र के सुरवतपाली निवासी विकास कुमार और अविनाश कुमार सहित तीन मजदूर गैस कटर से काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में तीनों मजदूर चपेट में आकर घायल हो गए।

धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई।

यह भी पढ़ें- केबीसी के हॉटशीट पर पहुंचे गाजीपुर के मनोज यादव, 50 लाख रुपये जीतकर बढ़ाया जिले का मान