गाजीपुर में रेलवे लाइन पर वेल्डिंग के दौरान सिलिंडर फटा, दो मजदूरों के अलग हो गए पैर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। महाराज के लक्ष्मणपुर के पूरा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग के दौरान गैस सिलिंडर फटने से दो मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर के दोनों पैर घुटने के नीचे से कट गए, जबकि दूसरे का पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया।

रेलवे लाइन पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। कासिमाबाद क्षेत्र के सुरवतपाली निवासी विकास कुमार और अविनाश कुमार सहित तीन मजदूर गैस कटर से काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सिलिंडर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में तीनों मजदूर चपेट में आकर घायल हो गए।