गाजीपुर में प्रशासक और इंजीनियर के बीच बढ़ा विवाद, गड्ढा मुक्ति से जुड़ा 4 करोड़ का टेंडर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिला पंचायत में सड़कों के गड्ढामुक्ति के करीब पौने 4 करोड़ के टेंडर को लेकर प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी-इंजीनियर और प्रशासक पति के बीच बंद कमरे में विवाद हो गया। विवाद के दौरान पिस्टल निकलने की चर्चा है। इसके बाद प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर, एएमए की रिपोर्ट पर डीएम ने टेंडर प्रक्रिया स्थगित कर दी है। वहीं एएमए की सुरक्षा में तीन सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि इस मामले में प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी ने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। विवाद के पीछे दोनों पक्षों का अपने-अपने करीबी ठेकेदारों को टेंडर देना है।

जिला पंचायत से 22 अक्टूबर को 16वां वित्त आयोग व पंचम राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के गड्ढामुक्ति के 24 निर्माण कार्यों का टेंडर निकला था। जिला पंचायत, लोकनिर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के ही पंजीकृत ठेकेदारों को ही टेंडर डालना था। इसकी धनराशि करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक है। जानकारों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी में अपने-अपने करीबियों को टेंडर देने को लेकर खींचतान थी। चूंकि बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

ऐसे में अधिकारी और प्रशासक के ही स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होनी है। इसको लेकर तीन दिन पहले प्रशासक प्रतिनिधि और प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर ही टेंडर प्रक्रिया स्थगित की गई है। उधर, प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार मालवीय का कहना है कि विवाद हुआ था, लेकिन वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ प्रशासक पक्ष की ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया गया।