गाजीपुर में अंडरपास निर्माण के लिए हाईटेंशन लाइन की शिफ्टिंग शुरू, कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। क्षेत्र के मेदनीपुर गांव में एनएचएआई की ओर से कराए जा रहे अंडरपास निर्माण में बाधा बन रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की शिफ्टिंग शुक्रवार से शुरू हो गई। इसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक ताड़ीघाट विद्युत फीडर की आपूर्ति बंद रखी गई। इससे फीडर से जुड़े आधा दर्जन से अधिक गांवों के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा।