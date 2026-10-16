मेरठ में रोजाना करोड़ों का कारोबार करने वाले बाजार बदहाल, जलभराव और गड्ढों में डूबी सड़क; पार्किंग नदारद

जागरण संवाददाता, मेरठ। दैनिक जागरण के व्यवस्थित बाजार अभियान के तहत गुुरुवार को टीम नई सड़क शास्त्रीनगर और जागृति विहार मंशा देवी मंदिर वाले बाजार पहुंची। नई सड़क बाजार की स्थिति बदतर मिलीं। यह बाजार जलभराव और गड्ढों का दंश झेल रहा है। वहीं, जागृति विहार बाजार में मंशा देवी मंदिर रोड पर मेला लगा हुआ है। यहां आने वाले ग्राहकों और श्रृद्धालुओं के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है।

बाजार में यह खास नई सड़क शास्त्रीनगर में बड़े शोरूम, मिष्ठान की दुकानें, बर्तन, कपड़ों, इलेक्ट्रानिक्स और श्रृंगार की दुकानें हैं। भोलेश्वर मंदिर बाजार में होने के चलते श्रद्धालू भी आते हैं। एक ओर गढ़ रोड और दूसरी ओर शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट, जयदेवी नगर रोड से जुड़ा बाजार है। जागृति विहार बाजार न्यूटिमा अस्पताल के बगल से गढ़ रोड से रास्ता जाता है, जो कालियागढ़ी रोड तक मिलता है। इसी रोड पर मंशा देवी मंदिर है, जहां नवरात्र में मेला लगता है। बड़ा बाजार है। बर्तन, कपड़ों, हवन सामग्री की छोटी-बड़ी दुकानें हैं।