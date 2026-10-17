एक दिन की थानाध्यक्ष बनी गाजीपुर की पूजा पासवान, अवैध कब्जे की शिकायत पर महिला फरियादी के घर भेजी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक समाधान दिवस पर शनिवार को कंपोजिट विद्यालय मरदह की कक्षा आठ की छात्रा पूजा पासवान को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना रहा।

एक दिन की थानाध्यक्ष बनने पर पूजा पासवान ने पुलिस की जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली को करीब से समझा। इस पहल के माध्यम से बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अपने अधिकारों और विपरीत परिस्थितियों में साहस के साथ अपनी बात रखने के प्रति जागरूक किया गया।