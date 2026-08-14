ड्यूटी के साथ पढ़ाई का जुनून: गाजीपुर पुलिस के दो सिपाहियों ने पास की PCS की परीक्षा, बताया सफलता का मंत्र

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वर्दी पहनकर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के साथ किताबों से दोस्ती बनाए रखना आसान नहीं होता। ड्यूटी की व्यस्तता, समय का अभाव और जिम्मेदारियों के बीच गाजीपुर पुलिस के दो आरक्षियों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं।

जिले में तैनात आरक्षी अमित पासवान और नंदेश्वर यादव ने लोवर पीसीएस परीक्षा में सफलता हासिल कर पुलिस महकमे का मान बढ़ाया है। दोनों वर्तमान में जेडी अभियोजन कार्यालय में तैनात हैं। 2019 बैच के आरक्षी अमित पासवान का चयन लेखा परीक्षा पद पर हुआ है। वह गोरखपुर जनपद के भरोहिया ब्लॉक क्षेत्र के पीपीगंज के रहने वाले हैं। वहीं 2020 बैच के आरक्षी नंदेश्वर यादव का चयन सहायक लेखाधिकारी के पद पर हुआ है। वह गोरखपुर के गोला ब्लॉक क्षेत्र के शरम गांव के निवासी हैं। दोनों ने पुलिस की नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी और आखिरकार सफलता हासिल की।