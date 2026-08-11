जागरण संवाददाता, वाराणसी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस को ठहराव देने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या - 11071/11072 लोकमान्य तिलक टर्मिनस- बलिया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का प्रायोगिक आधार पर करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर दो मिनट तक रुकेगी।

मुख्य प्रचार निरीक्षक हिमांशु राव के अनुसार, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 16 अगस्त से चलने वाली 11071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस- बलिया एक्सप्रेस करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर रात्रि 9.53 बजे पहुंचकर 9.55 बजे छूटेगी। बलिया से 17 अगस्त से चलने वाली 11072 लोकमान्य तिलक टर्मिनस- बलिया एक्सप्रेस करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर दोपहर 1.13 बजे पहुँचकर 1.15 बजे छूटेगी।

इस निर्णय से यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे प्रशासन का यह कदम यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे अब बनारस के साथ मध्‍य प्रदेश और महाराष्‍ट्र से भी क्षेत्रीय लो की कनेक्‍ट‍िव‍िटी हो जाएगी।

करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर ठहराव से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि यह क्षेत्र के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। रेलवे द्वारा उठाए गए इस कदम से यात्रियों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिससे रेलवे को भी आर्थिक लाभ होगा।

खबरें और भी







यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर स्टेशन पहुंचें और अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय इस नए ठहराव का ध्यान रखें। रेलवे प्रशासन ने इस ठहराव को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।