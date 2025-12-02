गाजीपुर में ईंट से सिर कूचकर पिकअप चालक की हत्या, चचेरा भाई हिरासत में

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानीचक में सोमवार की रात 26 वर्षीय पिकअप चालक बहादुर बिंद की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद चचेरे भाई रोशन बिंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में कोतवाली में तहरीर नहीं दी गई है।

मुगलानीचक निवासी स्व. विजय बिंद के दो बहादुर व दिनेश हैं। दोनों भाई पिकअप चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार की रात करीब आठ बजे पत्नी कविता व बहादुर से बात हुई। वह कुछ देर में सब्जी लेकर घर आने की बात कहे। देर रात तक जब वह घर नहीं आए तो खोजबीन शुरू हुई, मगर पता नहीं चला।