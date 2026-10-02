ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर 34 किमी तक ट्रायल शुरू, स्पीड तेज होने पर ऑटोमैटिक कटेगा चालान

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के जंगीपुर के समीप से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर गुरुवार से ट्रायल शुरू हो गया है। पहले फेज में जंगीपुर से 34 किमी लट्ठूडीह के रसड़ा मार्ग पर शाहपुर तक एक माह के लिए वाहनों का संचालन शुरू हो गया है।

इस पर स्पीड मीटर भी लगाया गया है। जल्द ही वाहनों का आटोमैटिक चालान शुरू होगा। 18 से 20 मिनट में गाड़ियां पहुंच जा रही हैं। वैसे इस पर 100 की स्पीड ही मान्य है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन और बलिया-मांझी व बक्सर बिहार को जोड़ने के लिए बन रहा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रफ्तार पकड़ने लगा है। गुरुवार को ट्रायल के तौर पर पहले फेज 34 किमी तक की सड़क को ट्रायल के लिए खोल दिया गया। हालांकि ट्रायल के दौरान टोल की वसूली नहीं होगी।