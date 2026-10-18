गाजीपुर में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 132KV हाईटेंशन लाइन की शिफ्टिंग शुरू, आधा दर्जन गांवों में पांच घंटे पावर कट

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। मेदनीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे व्हीकल फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बड़ी बाधा दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। एप्रोच निर्माण के रास्ते में बाधक बनी 132 केवी की हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है।

करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य के पूरा होने के बाद फ्लाईओवर निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, शिफ्टिंग के चलते ताड़ीघाट विद्युत फीडर से जुड़े गांवों के उपभोक्ताओं को अगले एक सप्ताह तक रोजाना करीब पांच घंटे बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे इस फ्लाईओवर के एप्रोच निर्माण के लिए हाईवे के ऊपर से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन को हटाना जरूरी है। इसके लिए बिजली के विशाल टावरों को दूसरी जगह स्थापित करने के साथ ओवरहेड तारों की शिफ्टिंग की जा रही है। लाइन के टावर करीब 100 फीट ऊंचे हैं।