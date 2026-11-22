जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। पारंपरिक खेती में लागत और मेहनत के बाद भी मुनाफे की चुनौती के बीच डेढ़गांव के किसान कृष्णानंद कुशवाहा उर्फ भानु ने फूलों की खेती को कमाई का जरिया बनाया है। करीब 20 वर्षों से ग्लेडियोलस और गेंदा की खेती कर रहे कृष्णानंद ने न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि गांव की आधा दर्जन महिलाओं को भी घर के पास रोजगार उपलब्ध कराया है। करीब तीन बीघा में फैली उनकी फूलों की खेती अब क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन रही है।

अक्टूबर से मार्च तक ग्लेडियोलस और मार्च में गेंदे की फसल लगाते हैं। ग्लेडियोलस की खेती में प्रति बीघा करीब 40 से 50 हजार रुपये और गेंदा की खेती में लगभग 20 हजार रुपये लागत आती है। अच्छी पैदावार और बाजार मिलने पर प्रति बीघा एक से डेढ़ लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती है।



गाजीपुर से पटना तक पहुंचते हैं फूल

फूलों की बिक्री के लिए उन्हें स्थानीय बाजार के साथ दूसरे शहरों का भी सहारा मिलता है। ग्लेडियोलस के फूल गाजीपुर और मऊ की मंडियों के अलावा बिहार की राजधानी पटना तक भेजे जाते हैं। बाजार में इनकी अच्छी मांग रहती है। फूलों से माला तैयार कर बेचने से भी अतिरिक्त आमदनी होती है।



तोड़ाई और माला बनाने में जुटीं महिलाएं/Bफूलों की खेती ने गांव की महिलाओं के लिए भी रोजगार का रास्ता खोला है। करीब आधा दर्जन महिलाएं फूलों की तुड़ाई और माला बनाने के काम में जुटी हैं। इससे उन्हें गांव में ही काम मिल रहा है और वे परिवार की आर्थिक जरूरतों में सहयोग कर रही हैं। कृष्णानंद का प्रयास बताता है कि खेती में परंपरागत फसलों के साथ फूलों जैसे विकल्प अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी पैदा कर सकते हैं।





दूसरे किसानों के लिए बनी मिसाल

कृष्णानंद कुशवाहा का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने साबित किया है कि खेती में परंपरागत तरीकों के अलावा नए विकल्प अपनाकर भी अच्छी आमदनी की जा सकती है। फूलों की खेती से एक ओर किसान को आर्थिक लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गांव में ही रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।