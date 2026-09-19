गाजीपुर में 10 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। ग्राम पंचायत गंगौली में दस करोड़ की लागत से प्रस्तावित ग्रामीण स्टेडियम की जमीन से शनिवार को राजस्व टीम ने बैकहो लोडर से अतिक्रमण हटवा दिया। नायब तहसीलदार देवा कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पूर्व में कराई गई पैमाइश के आधार पर चिह्नित स्थानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन खाली होने की उम्मीद जगी है।

महानिदेशक, प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी), विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज गाटा संख्या 105 की 1.6840 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीण स्टेडियम प्रस्तावित है। नौ सितंबर को राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में भूमि की पैमाइश कराई गई थी।

इसके बाद जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी दिलीप कुमार ने 16 सितंबर को एसडीएम कासिमाबाद को पत्र भेजकर पैमाइश व चिन्हांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। इससे पहले आठ सितंबर को भी विभाग ने भूमि की पैमाइश, सीमांकन और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पत्र भेजा था।