यूपी के गाजीपुर में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर मां और 12 वर्षीय बेटी की चाकू से गोदकर हत्या
गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में मां और 12 वर्षीय बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
HighLights
गाजीपुर के धरवां गांव में मां-बेटी की हत्या।
चाकू से वार कर दोनों को मौत के घाट उतारा।
पुलिस पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद की जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवां गांव में बुधवार को दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। घर में मां जयमून निशा और 12 वर्षीय बेटी आईंमन निशा की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई।
गांव से बाहर नई बस्ती में महिला मकान बनाकर अपनी बेटी के साथ रहती थी। महिला के रिश्तेदार ने कई बार फोन किया तो रिसीव नहीं हुआ। शक होने पर घर पहुंचे तो दोनों खून से लथपथ अवस्था में मिलीं। नंदगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।
दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पुरानी रंजिश, पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।