Asian Games 2026: भारतीय हॉकी की जापान पर 2-0 से जीत, गाजीपुर के राजकुमार पाल पर टिकी रही निगाहें

जागरण संवाददाता, सैदपुर (गाजीपुर)। एशियन गेम्स में शनिवार को जापान के खिलाफ भारतीय पुरुष हॉकी टीम की 2-0 की जीत से गाजीपुर के खेलप्रेमियों में भी खुशी है। इस मुकाबले में करमपुर के में घबरन सिंह हॉकी स्टेडियम के खिलाड़ी पेरिस ओलिंपिक के कांस्य पदक विजेता राजकुमार पाल भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि देश की टीम स्वर्ण पदक जीतेगी।

राजकुमार पाल के भारतीय टीम में शामिल होने से करमपुर समेत जिले के खेलप्रेमियों की नजरें पूरे मुकाबले पर टिकी रहीं। जापान के खिलाफ भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। राष्ट्रीय टीम की जर्सी में राजकुमार पाल की मौजूदगी ने करमपुर के मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम और यहां तैयार होने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

करमपुर के रहने वाले राजकुमार पाल ने महज 10 वर्ष की उम्र में मेघबरन स्टेडियम में हॉकी का प्रशिक्षण शुरू किया था। उन्हें संवारने में स्टेडियम के संस्थापक स्व तेज बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद उन्होंने साई लखनऊ के छात्रावास में प्रशिक्षण लिया और धीरे-धीरे भारतीय हॉकी टीम तक का सफर तय किया। राजकुमार पाल वर्ष 2024 में पेरिस ओलिंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में शामिल हुए थे। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था।