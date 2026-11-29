जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ग्राम पंचायत बड़हरा, विकासखंड देवकली स्थित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में मानक के अनुरूप हरे चारे, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था न मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।

गो आश्रय स्थल के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत बड़हरा में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल का संचालन श्री कृष्ण कन्हैया शिक्षण संस्थान, बुढ़नपुर, शादियाबाद के माध्यम से किया जा रहा है। संस्थान के प्रबंधक कन्हैया यादव हैं।

28 नवंबर को गो आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां मानक के अनुरूप हरे चारे की उपलब्धता नहीं है और साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि पूर्व में प्रबंधक को इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

व्यवस्थाओं में लापरवाही के कारण गोवंश के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। पशुओं का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। प्रशासन ने इसे पशुओं के प्रति क्रूरता की श्रेणी में माना। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी, नंदगंज, गाजीपुर विवेक कुमार ने गो आश्रय स्थल के संचालक कन्हैया यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।