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आज रविवार को खुले रहेंगे बैंक... निपटालें जरूरी काम; कल से होगी 3 दिन की हड़ताल

By Shivanand Rai Edited By: Sachin Sharma
Published: Sun, 27 Sep 2026 09:00 AM (IST)

आज (रविवार) बैंक शाखाएं खुली रहेंगी ताकि उपभोक्ता अपना काम निपटा सकें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 सितंबर से तीन दिवसीय हड़ताल की चेतावनी दी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. आज गाजीपुर में सभी बैंक शाखाएं ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी।

  2. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी दी।

  3. मांगें पूरी न होने पर तीन दिवसीय हड़ताल से कामकाज प्रभावित होगा।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल को देखते हुए रविवार (आज) सभी बैंक शाखाएं खुलेंगी। उपभोक्ता अपना काम कर लें, अन्यथा कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होगी तो वह 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल शुरू होगी। वैसे सरकार और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के स्तर पर वार्ता जारी है।

रविवार को सभी बैंक शाखाएं खुलेंगी। नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस, बैंक ड्राफ्ट सहित शाखा से जुड़े अन्य जरूरी कार्य किए जाएंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सातों घटक संगठनों ने हड़ताल की घोषणा कर रखी है।

11 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह 28 सितंबर से तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। तब हड़ताल के दौरान जिले की करीब 350 बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहा।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सातों घटक संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि दो हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने से एक दिन में जिले में 150 करोड़ रुपये से अधिक का बैंकिंग कारोबार प्रभावित होता है।

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