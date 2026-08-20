गाजीपुर में विद्युत चेकिंग में 15 अवैध कनेक्शन मिले, FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू

जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। बरेसर थाना क्षेत्र के सागापाली गांव में गुरुवार को विद्युत विभाग की टीम ने नायब तहसीलदार और पुलिस टीम के साथ सघन विद्युत चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 55 घरों के विद्युत कनेक्शन और मीटर की जांच की गई।

जांच में 15 लोगों के अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन चलाने की पुष्टि हुई। विभाग की ओर से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। उपखंड अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि विद्युत चोरी और अवैध कनेक्शन के कारण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इससे बार-बार ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने और विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या सामने आ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपने विद्युत कनेक्शन और मीटर की स्थिति सही रखने की अपील की।

उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता का मीटर खराब है, जल गया है या कनेक्शन का तार क्षतिग्रस्त है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए। उपभोक्ता उपखंड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही विद्युत विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत कर मीटर बदलवा सकते हैं।