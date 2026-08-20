GDA की 173वीं बोर्ड बैठक आज, हरनंदीपुरम टाउनशिप और 4 लेन एलिवेटेड रोड समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए की 173वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।

एजेंडे में भूमि उपयोग परिवर्तन, टाउनशिप, एलिवेटेड रोड और बाढ़ बचाव जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इस दौरान हरनंदीपुरम आवासीय टाउनशिप की भूमि का भू उपयोग बदलने और पहला चरण लाॅन्च करने की तैयारी है। बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

जीडीए कार्यालय सभागार में बोर्ड अध्यक्ष मंडलायुक्त भानू चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में अधिकांश प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जीडीए घंटाघर से भाटिया मोड़ के बीच चार लेन एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए कर्ज लेगा। इसके बनने से शहर व दिल्ली, बुलंदशहर और अलीगढ़ की ओर से आने जाने वाले यातायात की व्यवस्था में सुधार होगा। राजनगर एक्सटेंशन में हरनंदीपुरम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एयरोसिटी आदि को बाढ़ से बचाव के लिए हिंडन नदी के दाहिने तट पर बंधा निर्माण के लिए फंड जुटाने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में शामिल होगा।