Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

GDA की 173वीं बोर्ड बैठक आज, हरनंदीपुरम टाउनशिप और 4 लेन एलिवेटेड रोड समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

By Shahnawaz Ali Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:26 PM (GMT+05:30)

जीडीए की 173वीं बोर्ड बैठक में हरनंदीपुरम और एयरोसिटी टाउनशिप के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, साथ ही जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड और शाहपुर बम्हैटा में नई टाउनशिप को मंजूरी मिलेगी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक में होंगे अहम फैसले। फोटो: आर्काइव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक में होंगे अहम फैसले। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. हरनंदीपुरम व एयरोसिटी टाउनशिप के प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

  2. जीटी रोड पर 2 किमी एलिवेटेड रोड का होगा निर्माण

  3. शाहपुर बम्हैटा में 32 हेक्टेयर टाउनशिप को स्वीकृति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए की 173वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा।

एजेंडे में भूमि उपयोग परिवर्तन, टाउनशिप, एलिवेटेड रोड और बाढ़ बचाव जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इस दौरान हरनंदीपुरम आवासीय टाउनशिप की भूमि का भू उपयोग बदलने और पहला चरण लाॅन्च करने की तैयारी है। बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

जीडीए कार्यालय सभागार में बोर्ड अध्यक्ष मंडलायुक्त भानू चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में अधिकांश प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जीडीए घंटाघर से भाटिया मोड़ के बीच चार लेन एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए कर्ज लेगा।

इसके बनने से शहर व दिल्ली, बुलंदशहर और अलीगढ़ की ओर से आने जाने वाले यातायात की व्यवस्था में सुधार होगा। राजनगर एक्सटेंशन में हरनंदीपुरम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एयरोसिटी आदि को बाढ़ से बचाव के लिए हिंडन नदी के दाहिने तट पर बंधा निर्माण के लिए फंड जुटाने का प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में शामिल होगा।

एयरोसिटी बसाने के लिए जमीन जुटाने को प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा जाएगा। सुशांत एक्वापालिस टाउनशिप के विवाद को न्यायालय के आदेश अनुसार निस्तारित करने, दो इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विस्तार की स्वीकृति, निजी बिल्डर की टाउनशिप विकसित करने के लिए कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित करने, एक निजी बिल्डर की डीपीआर स्वीकृत कराने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना के 241 भूखंडों का ई-लॉटरी ड्रा, खिल उठे आवंटियों के चेहरे