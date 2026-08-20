गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना के 241 भूखंडों का ई-लॉटरी ड्रा, खिल उठे आवंटियों के चेहरे

जगरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीडीए की बहुप्रतीक्षित मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के दूसरे चरण का ई-लॉटरी ड्रा बुधवार को लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन सभागार में हुआ। इसमें 241 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया गया। ई-लॉटरी प्रक्रिया का जीडीए के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया, जिससे आवेदक घर बैठे भी पूरी प्रक्रिया देख सके।

लॉटरी प्रक्रिया सुबह 11.30 बजे शुरू हुई। पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई। भूखंड आवंटन की घोषणा होते ही चयनित आवेदकों के चेहरों पर खुशी नजर आई। कई आवेदकों ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। ई-लॉटरी के बाद चयनित आवंटियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया भी ली गई।