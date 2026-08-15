जीडीए खर्च करेगा ₹28 करोड़ रुपये, ई-टेंडर जारी; मधुबन बापूधाम में जगमगाएंगी स्ट्रीट लाइटें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पाकेट-ए की बाह्य विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था सुधार के लिए जीडीए 28.36 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के साथ रात में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था मजबूत होगी और आवासीय गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इसके लिए प्राधिकरण ने ई-टेंडर जारी किए हैं।

मधुबन बापूधाम योजना में भूखंडों के आवंटन के साथ आवासीय विकास भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में बिजली, सड़क और प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है।

आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा

अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाह्य विद्युतीकरण और स्ट्रीट लाइट का काम पूरा होने से पाकेट-ए में आधारभूत ढांचा और मजबूत होगा। इससे आवंटियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्र में आवासीय गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।