मधुबन बापूधाम में घर का सपना होगा तय, आवासीय योजना में 350 प्लॉट की लॉटरी होगी लाइव

शाहनवाज़ अली, गाजियाबाद। अथॉरिटी की बहुप्रतीक्षित 'मधुबन बापूधाम' आवासीय योजना जिसकी थीम "अपनी जमीन, अपना आसमान" है। उसके तहत 350 प्लॉट के लिए लॉटरी अब पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी।

19 और 20 अगस्त को होने वाली इस लॉटरी को 42,000 से ज्यादा आवेदक अपने घरों से ही लाइव देख सकेंगे। GDA एक खास लिंक जारी करेगा, जिससे मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा।