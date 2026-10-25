गाजीपुर पहुंचा गंगा विलास क्रूज, 15 विदेशी पर्यटक सवार, 28 अक्टूबर को पहुंचेगा काशी

जासं, रेवतीपुर (गाजीपुर)। गंगा के जलमार्ग से भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देखने निकला एमवी गंगा विलास क्रूज रविवार को गाजीपुर में हमीद सेतु के पास पहुंचा और गंगा नदी में लंगर डाला।

क्रूज पर 15 विदेशी पर्यटक सवार हैं, जिनके 28 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। क्रूज के ठहराव से जिले में गंगा के रास्ते नदी आधारित पर्यटन की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।

कोलकाता से शुरू हुआ सफर, पटना होते हुए काशी की ओर

भारत में निर्मित गंगा विलास क्रूज 12 अक्टूबर को कोलकाता से रवाना हुआ था। गंगा नदी के रास्ते पटना समेत विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए यह वाराणसी पहुंचेगा। काशी में रामनगर स्थित मल्टी माडल टर्मिनल पर क्रूज के ठहरने की योजना है।