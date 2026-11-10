गाजीपुर में चार अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, दो किलो हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता गाजीपुर। स्वाट, सर्विलांस और जंगीपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के बड़े नेटवर्क का राजफाश करते हुए चार अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1.904 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब चार करोड़ रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आरोपितों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने बनारस-गोरखपुर हाईवे स्थित अरशदपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों में बिहार के कैमूर-भभुआ जिले के जमीर हवारी, बबलू कुमार यादव और गुलशन कुमार शामिल हैं। वहीं, चौथा आरोपित विवेक यादव गाजीपुर के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के खजुरी गांव का निवासी है।