जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भतौरा गांव से शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के कैमूर जिले के विशनपुरा जा रहे लोगों की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब चौसा-मोहानिया मुख्य मार्ग पर हनुमान राय डेरा गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में गांव के ही चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दूसरे गांव के दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

बारात भतौरा गांव से कैमूर जिले के विशनपुरा जा रही थी। इसी दौरान चौसा-मोहानिया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार की बाइक से टक्कर हो गई और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी। हादसे में भतौरा गांव के तीन युवकों बादल कुमार ( 30), इरफान अंसारी (25), अरबाज खान ( 20) की मौके पर ही मौत हो गई।