जागरण संवाददाता, जखनियां (गाजीपुर)। भुड़कुड़ा पुलिस ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को कुड़िला मोड़ के पास से उन्हें पकड़ा।

थाना प्रभारी धर्मेंद्र पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में नीरज राजभर निवासी इब्राहिमपुर, रोहित राजभर निवासी अकबरपुर थाना बहरियाबाद, सोनू उर्फ धर्मेंद्र राजभर निवासी सादात और अनुज राजभर निवासी डिहवा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपितों के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

गौरतलब है कि सादात कस्बा के वार्ड 11 निवासी किशोरी को वाराणसी घुमाने के बहाने युवक ले गए थे, जहां से घर दिखाने के लिए इब्राहिम ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे डिहवां गांव के समीप सूनसान जगह पर बेहोशी की हालत में फेंक दिया।