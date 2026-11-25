जागरण संवाददाता, गाजीपुर। वाराणसी से गाजीपुर गए कुछ लोगों की कार पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी होने पर गाज़ीपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

आरोप है कि यहां के एक अधिवक्ता अपने परिचित के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गाजीपुर जनपद गए हुए थे। इसी दौरान कथित तौर पर खानपुर थानाक्षेत्र में कार व बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इस घटना में अधिवक्ता के एक साथी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

वहीं, घटना की जानकारी होने के बाद गाजीपुर जिले की खानपुर पुलिस व सैदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली है। अधिवक्ता शशिकांत मिश्रा अपने कुछ परिचितों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान रास्ते में लौटते समय इस घटना को अंजाम दिया गया।

गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भूतहिया तांड इलाके में अधिवक्ता शशि भूषण मिश्रा एक रिश्तेदार के घर शादी का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए वह अपने अन्य साथियों के साथ दो कार में सवार होकर वाराणसी से गाजीपुर गए थे। शशि भूषण ने बताया कि गाजीपुर जाते समय एक थार वाहन को ओवरटेक करने को लेकर कार सवार अज्ञात लोगों के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद थार सवार लोगों ने उनकी एक साथी की कार में टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके साथी ने तेज गति से कर को भागकर अपनी जान बचाई और शादी समारोह में शामिल होने के बाद मंगलवार की देर रात वापस बनारस आने के लिए रवाना हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान थार सवार लोग व एक बाइक पर दो अन्य लोग ने उनके साथी को रोकने की कोशिश की।