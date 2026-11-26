जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जिले के कई ब्लाकों में वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण) के कार्यों में एनएमएमएस ( नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) का क्लोन एप तैयार कर हाजिरी लगाई है। जिले के आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में फर्जी हाजिरी पकड़ी जा चुकी है।

संयोग अच्छा रहा कि उक्त कार्यों का भुगतान नहीं हुआ था। ऐसे में विभाग से नोटिस जारी कर चेतावनी दी जा चुकी है। इस तरह का प्रकरण सबसे अधिक शासन स्तर पर एआइ से आनलाइन सत्यापन के दौरान चंदौली जनपद के चकिया ब्लाक के 17 ग्राम पंचायतों में मजदूरों की डुप्लीकेट फोटो से फर्जी उपस्थिति जगजाहिर हो चुकी है।

शासनादेश है कि एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से योजना में काम करने वाले श्रमिकों की हाजिरी रोजगार सेवकों के माध्यम से लगाई जाएगी। जिस कार्य में 20 से अधिक श्रमिक हैं, वहां मेठ की तैनाती की जाती है। हाजिरी मेठ व रोजगार सेवकों के माध्यम से लगाने का प्रविधान है।

एनएमएमएस में हाजिरी आंख की रेटीना से लगती है, लेकिन योजना में सेंधमारी करने वाले क्लोन एप में फोटो अपलोड कर दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि एक रोजगार सेवक द्वारा एक दिन में 40 मजदूरों की हाजिरी लगाई जाने का प्रावधान है। इससे अधिक मजदूरों की मेठ स्तर से लगनी चाहिए।