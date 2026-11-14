जासं,कासिमाबाद (गाजीपुर)। भदसा ग्राम पंचायत के सबुनिया गांव में शुक्रवार की देर रात सांड के हमले में 85 वर्षीय बुजुर्ग किसान शिवशंकर चौहान उर्फ शंकर की मौत हो गई। झोपड़ी में सो रहे किसान की नींद सांड के धक्का मारने से खुली थी। वह उसे भगाने के लिए बाहर निकले, तभी सांड ने हमला कर दिया।

शिवशंकर चौहान अपनी झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान एक सांड झोपड़ी को धक्का देने लगा। आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। वह सांड को भगाने के लिए बाहर निकले, तभी उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी होने पर स्वजन पहुंचे तो बुजुर्ग को मृत देखकर चीख-पुकार मच गई।