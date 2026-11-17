जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर सिधौना बाजार में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दिव्यांग युवक 30 वर्षीय नारायण साहनी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गौतम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजने के साथ शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

वाराणसी के मछोदरी निवासी गौतम यादव अपने पड़ोसी मित्र नारायण साहनी के साथ बाइक से खरौना गांव जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े पांच बजे सिधौना बाजार से मुड़कर दोनों हाईवे पार कर रहे थे। इसी दौरान सैदपुर की ओर से वाराणसी जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी।