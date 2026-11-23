जागरण संवाददाता, शादियाबाद (गाजीपुर)। शादियाबाद-जंगीपुर मुख्य मार्ग पर बेसो नदी पुल के पास संकेतक बोर्ड नहीं होने और दोनों तरफ अंधे मोड़ होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। पुल के आसपास पेड़ों की डालियों और घनी झाड़ियों के कारण सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। इसके चलते अब तक कई वाहन खाई में गिर चुके हैं और कई बार आमने-सामने टक्कर भी हो चुकी है।

शादियाबाद से करीब एक किलोमीटर पहले स्थित बेसो नदी पुल के दोनों तरफ सड़क पर तीखे मोड़ हैं। यहां पेड़ों और खरपतवार का जंगल होने से वाहन चालकों को दूसरी ओर से आने वाले वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाता। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अब तक सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं।