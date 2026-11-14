गाजीपुर कोतवाली के सामने युवक की हत्या में लापरवाही पर शहर कोतवाल निलंबित, दिनेश पाठक नए कोतवाल

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली के सामने युवक कौशिन उर्फ तौसीन की गोली मारकर हत्या के मामले में लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक विनय सिंह ने शहर कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों घटना के बाद पहुंचे डीआइजी वाराणसी वैभव कृष्ण ने कई घंटे तक पुलिसकर्मियों से पूछताछ के बाद कार्रवाई के संकेत दिए थे। उधर,पुलिस लाइन में तैनात दिनेश कुमार पाठक को नया कोतवाल बनाया गया है।

शहर कोतवाल के निलंबन के पीछे दस नवंबर की शाम को कोतवाली के सामने दुकान पर समोसा खा रहे कौशिन की दो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कि कार से पहुंचे शुभम चौबे निवासी निजायी मोहल्ला ने ताबड़तोड़ गोली दागकर हत्या कर दी है। दरअसल इस मामले में दीपावली के दिन आठ नवंबर की रात दस बजे दोनों पक्षों में जानलेवा विवाद हुआ था।

आरोप था कि शुभम चौबे पर स्कार्पियो सवार चार युवकों ने बम फेंका था, जिससे उसे चोट आई थी। समीप में खड़ी थार गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। गुस्साए शुभम ने आदित्य चौधरी की पिटाई के साथ ही उसकी बुलेट क्षतिग्रस्त कर दी थी। इस घटना में शुभम चौबे ने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसका शांतिभंग में चालान कर दिया था, जबकि बाकी लोगों को छोड़ दिया था।

तौसीन की हत्या के बाद पुलिस ने आदित्य की तहरीर पर शुभम चौबे, उसकी मां, बहन व फुफेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया होता तो शायद कौसिन की जान नहीं जाती।