जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, गलत प्रविष्टियों में सुधार और अपात्र नाम हटवाने के लिए मतदाताओं को अब बूथ पर ही सुविधा मिलेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 21, 22, 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आलेख्य मतदाता सूची और पर्याप्त संख्या में फार्म लेकर मौजूद रहेंगे। मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वेद सिंह चौहान ने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। नागरिक अपने बूथ पर पहुंचकर 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। जिनकी उम्र एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है या हो चुकी है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म-6 जमा कर सकते हैं।